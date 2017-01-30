Kocaeli'de Silahla Yaralama

Körfez ilçesinde iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Adnan Acarlar Sokak'ta faaliyet gösteren iş yeri sahibi ve Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan İlgör ile Emre Y. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.



Kavganın büyümesi üzerine Emre Y, yanında bulunan silahı ile İlgör'e ateş etti.



Bacağından yaralanan İlgör, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis, olay yerinden kaçan Emre Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.