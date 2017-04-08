Kocaeli'de Silahla Yaralama: 1 Yaralı

İzmit ilçesinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir 15 yaşındaki A.İ.A. yaralandı.



Alınan bilgiye göre, A.H. (15) ile A.İ.A. (15) arasında sosyal paylaşım sitesi üzerinden henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.



Bunun üzerine Hacı Hasan Mahallesi'ndeki Tüysüzler Parkı'nda buluşmaya karar veren çocuklardan A.H, yanındaki getirdiği pompalı tüfekle A.İ.A'ya ateş etti.



Kalçasına isabet eden saçmalardan yaralanan A.İ.A, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.