Kocaeli'de Silahla Yaralama: 1 Yaralı

Körfez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan inşaat mühendisi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Dalbastı Sokağı'nda kaldırımda yürüyen inşaat mühendisi Bertan Yaman (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla saldırıya uğradı.



Bacağından yaralanan Yaman, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.