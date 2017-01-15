Kocaeli'de Samanlık Yangını

Kartepe ilçesinde samanlıkta çıkan yangında maddi hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Karatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir çiftliğe ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



Yangın nedeniyle samanlıkta maddi hasar meydana geldi.