Kocaeli'de PKK Operasyonu: 5 Gözaltı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de PKK Operasyonu: 5 Gözaltı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün saat 06.00 sıralarında İzmit, Gebze ve Darıca ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK'a ile bağlantılı olduğu belirlenen C.T., Ş.D., İ.S., D.A. ve A.H. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İzmitkocaeli

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