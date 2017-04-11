Kocaeli'de PKK Operasyonu: 5 Gözaltı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün saat 06.00 sıralarında İzmit, Gebze ve Darıca ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK'a ile bağlantılı olduğu belirlenen C.T., Ş.D., İ.S., D.A. ve A.H. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İzmitkocaeli