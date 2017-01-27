Kocaeli'de Özel Rehabilitasyon Merkezlerinde Kar Tatili

Kocaeli'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentte etkili olmasının beklendiği kaydedildi.



Bu nedenle Kocaeli'de, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 27 Ocak Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.



Ayrıca açıklamada, aynı gün kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi.