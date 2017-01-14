Kocaeli'de Özel Halk Otobüsü Alev Alev Yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsü, arıza yapması sonrasında içinde yolcular indikten hemen sonra alev alev yandı.



Olay İzmit Akçakoca mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Efe (40) idaresindeki 41 J 0281 plakalı özel halk otobüsü, Verem Savaş Dispanseri mevkiine geldiğinde arızalanarak motoru durdu. İnönü caddesi üzerine otobüsteki 5 yolcuyu indiren Sürücü Mustafa Efe, yeniden aracını çalıştırmak istese de başarılı olmadı.Daha sonra aracından dumanlar yükseldiğini gören Efe'nin yangın tüpü ile aracın içine girerek motor kapağından müdahale etmek istese de birden yükselen alevlerden kendini zor dışarı attı. Sürücü Efe, çevredekilerin yardımıyla aracını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Bir süre sonra yangının söndüren ekipler, araçta soğutma çalışması yaparken araçtan geriye ise demir yığını kaldı. Bu sıra otobüsten inen yolcular ise aracın yanmasını korku dolu gözlerle izledi. Yolculardan bazıları, araçtan arızalanınca indiklerini ve birden aracın yanmaya başladığını söyledi.



Alevlerin otobüsünü hurdaya döndürdüğüne çaresizce tanık olan sürücü Mustafa Efe ise kendisini teselli eden polis ekiplerince ambulansa götürüldü. Dumandan etkilendiği için ambulansta tedavi edilen sürücü Efe, "Araba seyir halindeyken durdu. Çalıştırmaya çalıştım arabayı. Çalışmayınca tekrar denedim. Çalıştıramayınca yolcumu indirdim. Yolcularımı aktarmak için başka otobüs beklerken vatandaş duman çıkmaya başladı deyince motorun kapısını açtım. Açmaya çalışınca alevler yükselmeye başladı. Yangın tüpüyle müdahale ettim ama gerek kalmadı kendimi zor dışarı attım. Alevler birden yükseldi" diye konuştu.



Çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapatılan yol otobüsün kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açılırken, polis ekipleri ise yangın hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ