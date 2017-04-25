Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı Kişi Öldü

Kocaeli'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Derince ilçesi 60 Evler sahil mevkisinde, balık avından dönen İbrahim Dağ (67), üst geçidi kullanmayarak D-100 karayolunu yaya olarak geçmek istedi. Bu sırada S.G. idaresindeki 53 FN 501 plakalı otomobil, Dağ'a çarptı.



Ağır yaralı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.