Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı Genç Öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 19 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Deniz B. (33) idaresindeki 34 RYT 47 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Hızır Fervin'e (19) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan Fervin, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fervin, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan sürücü Deniz B, polis merkezine götürüldü. Olayı öğrenerek polis merkezine gelen ve sinir krizi geçiren Fervin'in yakınları ile Deniz B. arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle olay büyümeden önlendi.