Kocaeli'de Ortak Cinayeti Davası

Kocaeli'de geçtiğimiz yıl tartıştığı ortağını pompalı tüfekle vuran Mehmet Koruyucu, cinayetle yargılandığı davada bir anlık öfkeyle tetiğe bastığını söyledi.



Kocaeli'nin Körfez ilçesi Şemsettin köyünde 26 Temmuz 2016 tarihinde ortak iş yaşan iki şahıs arasında çıkan kavgada Mehmet Koruyucu isimli şahıs, 35 yaşındaki Cemalettin Çelik'i av tüfeği ile vurarak öldürmüştü. Olay ile ilgili ilk duruşma Kocaeli Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Koruyucu, avukatı Mehmet Kamil Şirin, müşteki Reşat Çelik ve avukatı Nevzat Altun katıldı. Duruşmada söz alan sanık Mehmet Koruyucu, "Eğer ona parayı vermezsem benim 2 kız kardeşimi kast ederek onları çalıştırıp bu parayı alacağını söyledi. Bende o sinirle evimde bulunan tüfeği alıp cama çıktım. Ona 'Biz seninle kardeş gibiydik. Nasıl böyle konuşursun' dedim. Bana elinde telefon olduğu halde 'Şimdi arıyorum. Kardeşlerini aldıracağım' diye telefonla konuşuyormuş gibi yapınca bende bir anlık öfke ve sinirle birilerini arayacağını düşünerek ateş ettim. 2 el tüfeği bu şekilde doldurup ateş ettim" dedi.



'Ben nasıl alacağımı bilirim'



Mahkeme heyeti karşısında savunmasını yapan sanık Mehmet Koruyucu, "Maktul ile 15 yıl öncesinden tanışırız. Arkadaşlığımız vardır. Davaya konu olaydan 6-7 ay kadar önce araç bakım malzemeleri üretimi üzerine ortak bir iş kurduk. Aradan 4-5 ay geçti. Bu sürede kar etmediğimiz gibi zararda etmedik. Bir süre sonra maktul bu işten kar edemediğimizi şimdiye kadar en az yüz bin TL karımız olması gerektiğini söylemeye başladı. Bende ona zarar da etmediğimizi, sabırlı olmak gerektiğini söylüyordum. Ancak maktul bu şekilde söylemlerine devam ediyordu. Aramıza bu sebeple bir soğukluk girmişti. Bu süreçte kardeşlerimle ortak bir taşınmazımızı satmaya karar vermiştik. Bunu duyan maktul kız kardeşimin eşi Mustafa K.'yı kastederek 'Eniştenden ben bu parayı alacağım' demeye başladı. Bende nasıl alacaksın dediğimde 'Ben nasıl alacağımı bilirim dedi" diye konuştu.



'Şirketi bana devret'



Savunmasına devam eden Koruyucu, "Bu sebeple de aramızda sürtüşme oldu. Olaydan bir hafta kadar önce şirketi bana devret diye söyledi. Bende olumlu cevap verdim. Daha sonra memleketim olan Ordu'ya gittim. Olaydan bir gün önce gece İzmit'e döndüm. Sabahleyin İzmit'te idim. Yoldayken beni telefonla arayıp İstanbul'a gel diye söyledi. Ayrıca dükkanın telefon, elektrik gibi işletme giderlerinin de ödenmesi gerektiğini söyledi. Aramızda bu konu ile ilgili mesajlaşmalar oldu. Bende'Ben gelince bakar, öderiz' dedim. Ben Körfez'e geldikten sonra kendisi ile buluştuk. Yanında dayısı da vardı" şeklinde konuştu.



'Kardeşlerini aldıracağım'



Koruyucu'nun kendisine söyledikleri karşısında kendini kaybettiğini ifade eden Koruyucu, "Dayısı daha sonradan yanımızdan ayrıldı. Biz konuşa konuşa benim evime kadar gittik. Bana giderlerinin ödenmesi yeterli değil diyerek yine yüz bin TL para talebinde bulundu. Bende dükkanı zaten ona devredeceğimi, ceketimi alıp gideceğimi söyledim. Daha sonra lavaboya gitmek üzere eve gittim. Evde bulunduğum sırada dışarıdan sesler duydum. Maktulün elinde telefon vardı. Kiminle konuşuyorsun dediğimde 'Kimse ile konuşmuyorum' dedi. Devamında eğer ona parayı talep etmezsem benim 2 kız kardeşimi kast ederek onları çalıştırıp bu parayı alacağını söyledi. Bende o sinirle evimde bulunan tüfeği alıp cama çıktım. Ona'biz seninle kardeş gibiydik. Nasıl böyle konuşursun' dedim. Bana elinde telefon olduğu halde'şimdi arıyorum. Kardeşlerini aldıracağım' diye telefonla konuşuyormuş gibi yapınca bende bir anlık öfke ve sinirle birilerini arayacağını düşünerek ateş ettim. 2 el tüfeği bu şekilde doldurup ateş ettim" ifadelerini kullandı.



"Jandarmaya teslim oldum"



Olay sonrası andarmaya teslim olduğunu söyleyen Koruyucu, "Evin önüne çıktım. Komşumuzu gördüm. Daha sonra evin arkasına giderek yaşananların gerçek olup olmadığını kontrol ettim. Maktulün nabzını kontrol ettim. Nabzı atmıyordu. Sonra köyden arkadaşım Muzaffer D. ile kardeşim Soner'i aradım. Öncesinde ben uzun zamandır alkol kullanmama rağmen olayın etkisi ile 2 tane bira aldım. Muzaffer geldiğinde ona bir şey anlatmadım. Konuşup gönderdim. Sonra kardeşim ve yeğenim geldi. Onlara da olaydan bahsetmedim. Onlar ile birlikte Körfez merkeze geldik. Körfez'de bulunan evimin etrafını kontrol ettim. Daha sonra İstanbul'da bulunan ablamın yanına gittim. Ablama olanlardan bahsettim. Ardından Köfez'e döndüm ve jandarmaya teslim oldum" dedi.



Duruşma tanıkların dinlenilmesi ve dijital kayıtların incelenmesi sebebi ile 5 Temmuz 2017 tarihine ertelendi. - KOCAELİ