KOCAELİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu twitter'dan çıklama yaparak yarın okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu, "Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Ocak 2017 Salı günü ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeline de idari izin verilmiştir" paylaşımında bulundu.
- Kocaeli
Kocaeli'de Okullar Yarın Tatil
KOCAELİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
KOCAELİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
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