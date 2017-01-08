Kocaeli'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı.



Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının yol açtığı buzlanma riski nedeniyle il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (özel rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 09.01.2017 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.



Yapılan açıklamada aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - KOCAELİ