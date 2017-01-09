Kocaeli'de Okulda Hırsızlık İddiası

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir okulun tuvalet ve lavabolarındaki musluklar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tafaından çalındı.



Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulunun yöneticileri, okula geldiklerinde lavabo ve tuvaletlerdeki 28 musluğun çalındığını gördü ve polise haber verdi.



Zanlının, okulun arka tarafındaki tel örgülerden tırmandıktan sonra, birinci kattaki pencerenin demir parmaklıklarını sökerek içeri girdiği tespit edildi. Zanlının ana su vanasını kapattıktan sonra, okulun 2. ve 3. katında bulunan erkek tuvaletlerindeki lavabo ve tuvalet çeşmelerini yerinden söktüğü öğrenildi.



Şüphelinin 16 lavabo ile 12 tuvalet musluğunu çalıp, girdiği yerden kaçtığı belirlendi. Okul yönetimi, çalınan muslukların yerine yenisini alarak, yerlerine taktırdı.



Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.