Kocaeli'de Minibüs ve Tır Çarpıştı: 5 Yaralı

KOCAELİ( AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüs ile tırın çarpışması sonucu Suriye uyruklu 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Raşit Eskici yönetimindeki 35 AH 9029 plakalı tır, TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, aynı yöne giden H. B'nin kullandığı 34 TK 5910 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada yaralanan Suriye uyruklu 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Tır sürücüsü Raşit Eskici'nin, emniyette verdiği ifadede, kazaya karışan minibüsteki Suriye uyruklu 10'u çocuk 22 kişinin kaçtığını söylediği öğrenildi.



Minibüs sürücüsü H.B'nin ise İstanbul Topkapı'dan aldığı Suriyeli uyruklu yolcuları, ücret karşılığında Gebze otogarına götürdüğünü söylediği belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.