Kocaeli'de Mahrem İmamlara Operasyon: 17 Gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Kocaeli'nde mahrem imam oldukları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.



Fethullahçı Terör Örgütünün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sivil mahrem imamı olan bin kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında sabah erken saatlerde Kocaeli'de de bir çok adrese baskın düzenlendi.



Şuana kadar 17 ismin gözaltına alındığı operasyon halen devam ediyor. Gözaltına alınan kişilerin, sivil mahrem imam oldukları ve kripto kişiler arasında yer aldıkları öğrenildi. - KOCAELİ