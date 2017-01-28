Kocaeli'de Kültür Sanat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, şubat ayının ilk haftasında 4 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.



Erdem Irmak'ın hem yazıp hem de yönettiği "Beyaz Tay", Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu'nda 1 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de çocuk seyircisiyle buluşacak.



Oyunda diğer atlarda olmayan bazı özelliklere sahip Beyaz Tay'ın yaşamı ve bilinç serüveni konu ediliyor.



"Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları"



David Tri·stram'ın yazdığı, çevirmenliğini Sinan Gürtunca'nın yaptığı "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları" oyunu, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 1 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.



Yönetmenliğini Eylem Tanrıver'in yaptığı oyun, birbirlerini severek evlenen Henry ve Alice'in ilişkisini konu ediniyor.



"Fareler ve İnsan"



John Stei·nbeck'in yazdığı, çevirmenliğini Zeynep Avcı'nın üstlendiği "Fareler ve İnsanlar" oyunu, SDKM Büyük Sahne'de 2 Şubat Perşembe saat 20.00'de, 3 Şubat Cuma günü saat 20.00'de ve 4 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te ve 20.00'de sahnelenecek.



Yönetmenliğini Aydın Sigalı'nın yaptığı oyunda, hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışan 2 yakın arkadaş olan George ve Lennie'nin yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken yaşadıkları olaylar anlatılıyor.



"Mahallenin Neşesi"



Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.



Eserde, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.



Oyun, 5 Şubat saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de beğeniye sunulacak.