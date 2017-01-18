Kocaeli'de Kaz ve Ördeklere Yiyecek Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fuar alanındaki göletin etrafındaki ördek ve kazları besledi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarını aç bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, fuar göletindeki canlıların da imdadına yetişti.



Ekipler, her mevsim kente renk katan fuar alanında bulunan kaz ve ördekleri, havuç, marul ve kuru yemle besledi.



Öte yandan yaşam alanlarına ve gölün etrafına atılan yemlerden çevredeki başka kanatlı hayvanlar da faydalandı.