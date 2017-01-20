Kocaeli'de Kayınvalidesini ve Baldızını Öldüren Uzman Çavuş, Memleketinde Teslim Oldu

Kendisinden ayrılmak isteyen eşi ile konuşmak için Kocaeli'nin Kartepe ilçesine giden uzman çavuş, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde annesini ve yakınlarını gördükten sonra teslim oldu.



Olay, üç gün önce Kartepe Ataevler Mahallesi Özen Sokak üzerinde meydana geldi. Trabzon'un Tonya ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Alper D., kendisinden ayrılmak isteyen eşi Aynur D. ile görüşmek için kayınvalidesi Nurhan D.'ye ait eve geldi. Kayınvalidesine ait eve geldikten kısa bir süre sonra birden başlayan tartışma sonrasında Alper D., yanında taşıdığı silahı ile baldızını ve kayınvalidesini öldürüp, olay yerinden kaçtı. Eşi Aynur D. ise komşulara sığınarak yardım istemişti.



Alper D., bugün Kozan Adliyesi'ne giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından olay yeri olan Kocaeli'ye gidecek olan Alper D.'nin adliyeden çıkışı sırasında yakınları, görüntü almaya çalışan İHA muhabirinin üzerine yürüyerek, çekimi engellediler. Alper D., Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ADANA