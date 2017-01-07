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Kocaeli'de Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kocaeli'de Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kocaeli’de dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli'de Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıksız sürdü. Şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı seyirlik manzaralar oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen aileler, çocuklarını yanına alarak kartopu oynadı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri buzlanan caddelere tuzlama çalışması gerçekleştirdi. - KOCAELİ

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