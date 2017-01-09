Kocaeli'de Kar Tatili 1 Gün Daha Uzatıldı

Kocaeli'de devam eden kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği duyuruldu.



Kocaeli Valiliği, eğitime verilen 1 günlük kar tatilinin salı gününe uzatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi. - KOCAELİ