Kocaeli'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda, kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı kontrollü sağlandı.



Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu İstanbul yönüne seyreden Aziz Gürgin Üren yönetimindeki 34 DP 6217 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Kirazlıyalı Mahalesi Şirinyalı mevkisinde yoldan çıkarak, şarampole devrildi.



Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan çocukları Akit ve Berat Üren yaralandı. Yaralılar, ambülanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde bir süre kontrollü verilen trafik, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.