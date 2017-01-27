Kocaeli'de Kafe Olarak Kullanılan Tekne Battı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle iskelede bağlı bulunan ve kafe olarak kullanılan tekne parçalandı.



Karamürsel Kayacık Mahallesi mevkisinde Yelken Kulübü iskelesine bağlı kafe olarak hizmet veren 15 metre boyundaki tekne, şiddetli fırtına nedeniyle zarar gördü.



Ersin Özyılmaz tarafından işletilen tekne, dün geceden beri devam eden fırtına nedeniyle parçalanarak battı.



Teknenin battığını haber alan tekne sahibi Özyılmaz'ın annesi Güler Özyılmaz gözyaşlarını tutamadı.