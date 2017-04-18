Kocaeli'de İşitme Engelli Kadının Öldürülmesi Davası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, evli ve 2 çocuk annesi işitme engelli kadını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, işitme engelli tutuklu sanık Erdal Kaya, tercüman Yasemin Öztürk, maktulün eşi Selçuk Çetindağ, ağabeyi Cemalettin Deniz, yakınları ve tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ hakkında tamamlanan iddianame de mahkemeye sunuldu.



İddianamede, şüpheli Selçuk Çetindağ'ın, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.



Duruşmada söz alan Selçuk Çetindağ, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.



Sanık Kaya da üzerine atılı suçlama ve olaylarla ilgili beyanları tekrar ettiğini belirterek, "Maktulün eşi hakkındaki iddiaların, taraf aileler arasında çocukların velayeti ve bakımı konusundaki bir ihtilaftan kaynaklandığı düşüncesindeyim." dedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Selçuk Çetindağ hakkındaki iddianame ve soruşturma dosyasının kısa sürede incelemesiyle sonucuna göre iddianamenin kabulü halinde, bu dosya ile birleştirilip birleştirilmeyeceği hususunda bir karar verilmesi gerekeceğini dikkate alan heyet, duruşmayı erteledi.



Gölcük'te, Ekim 2015'te, 2 çocuk annesi işitme engelli Hacer Çetindağ, evinde boğazı kesilmiş halde bulunmuş, cinayeti işlediği iddiasıyla kadının eşinin arkadaşı Erdal Kaya tutuklanmıştı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Kaya'nın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.