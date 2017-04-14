Kocaeli'de İş Hanında Mühimmat Ele Geçirilmesi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir iş hanındaki ofiste mühimmat ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir iş hanında mühimmat bulunmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.



Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden B.P. tutuklanırken, Y.Ç, E.G, M.A. ve D.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.



Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 30 Mart'ta, bir iş hanının ikinci katında 8 numaralı ofiste patlayıcı bulunduğu yönünde ihbarı değerlendiren polis ekipleri, iş yerinde 3 el bombası, 1 kalaşnikof marka piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 2 şarjör ve şarjöre basılı 59 mermi, 1 uzi marka silah, bu silaha ait 2 boş şarjör, 1 CZ25 model silah, bu silaha ait 2 boş şarjör ele geçirmişti.



Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.