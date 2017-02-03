Kocaeli'de Huzur Operasyonu

Kocaeli'de 62 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aranan 28 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası'nda hırsızlık, yağma ve uyuşturucu suçlarının şüphelilerine yönelik asayiş, uyuşturucuyla mücadele, çevik kuvvet, özel harekat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize işlerle mücadele, siber suçlarla mücadele ve güvenlik şube müdürlüklerinden 359 personelle 62 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda hırsızlık, yağma, uyuşturucu kullanımı gibi suçlardan çeşitli miktarlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.