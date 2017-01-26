Kocaeli'de "Huzur" Operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Karamürsel genelinde huzur operasyonu için düğmeye bastı.



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eş zamanlı olarak ilçenin birçok noktasında vatandaşlara yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi. İlçenin genelinde eş zamanlı olarak başlayan operasyonlara çok sayıda polis ekipleri katıldı. Karamürsel şehir merkezinde bazı yerlerde uygulama noktası oluşturulurken şehre giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamalarda bin 528 şahıs, 179 araç ve 79 iş yeri sorgulanırken 2 aranan şahıs ise kıskıvrak yakalandı. Öte yandan operasyonlarda 3 yoklama kaçağı, 1 iş yerine sigaradan idari işlem ve 7 araç sürücüsüne 4 bin 489 TL para cezası verildi.



"Huzur Türkiye" isimli uygulamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin güvenlik ve asayişini temininde mesai mefhumu gözetmeden her türlü zor şart altında canı pahasına görev yapan polisimiz, bu akşam eş zamanlı olarak geniş çaplı önemli bir uygulama yapmıştır. Güvenlik ve özgürlük arasındaki hassas dengeye önem veren temel insan haklarına saygılı bir yöntemle yapılan uygulama ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için karma ekiplerle çalışma yapılmıştır" denildi. - KOCAELİ