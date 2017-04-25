Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmit ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldığı kaydedildi.



Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda T.E. ile Y.G'nin İstanbul'dan kente gelerek evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şüphelilerin Derince ilçesinde yapılan operasyon sonucu gözaltına alındıkları bildirildi.



Açıklamada, şüphelilerin evden çaldıkları 30 bin lira değerinde altının ele geçirildiği ve müştekisine teslim edildiği anlatılarak, "Ayrıca şüpheli T.E'nin 13 yıl 2 ay hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar, sevk edildikleri adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir." ifadesine yer verildi.