Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fatura tahsilat bürosundan 10 bin lira çalındı.



Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi Akçakoca Caddesi'ndeki elektrik fatura tahsilat bürosuna giren kişi ya da kişilerce 10 bin lira çalınması üzerine çalışma başlatıldı.



Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, söz konusu binaya cam kırılarak girildiği belirlendi.



Soruşturma sürüyor.