Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

İstanbul'dan günübirlik geldikleri Kocaeli'de "kilit dili düşürme" olarak tabir edilen yöntemle evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3'ü kadın 5 kişi, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Derince ilçesinde 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi üzerinden yapılan takibin ardından ekipler, İstanbul'dan araçlarıyla Kocaeli'ye hırsızlık yapmak için geldiklerini belirledikleri B.B, T.G, S.M, T.G. ve S.G'yi Körfez ilçesinde gözaltına aldı.



Kapı kilit dilini düşürmek suretiyle evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3'ü kadın 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.