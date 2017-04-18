Kocaeli'de Hafif Raylı Sistem Çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Akçaray Tramvay Projesi" kapsamında alınacak 12 tramvayın beşincisi raylara indirilerek, testlerine başlandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bursa'da üretimi gerçekleştirilen tramvayın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince teslim alınarak, kara yoluyla kente getirildiği bildirildi.



Açıklamada şu bilgiler aktarıldı:



"Getirilen beşinci tramvay Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yanındaki alanda raylara indirildi. Bursa'da bulunan fabrikada testleri tamamlanan araç ray uyumluluk testleri yapıldıktan sonra tamamen teslim alınacak. Proje kapsamında bir yandan tramvay araçları teslim alınırken, diğer yandan da gerekli testler uygulanıyor. Tramvay hattında elektrik testleri yapılarak olası sorunlar gözlemleniyor. Diğer yandan da tramvayların ray uyumluluk testleri gerçekleştiriliyor."



Açıklamada ayrıca proje çerçevesinde Büyükşehir Belediyesince 12 tramvay aracı alınacağı, 5 modül halindeki bir aracın 33 metre uzunluğunda ve 294 yolcu kapasitesinde olduğu kaydedildi.