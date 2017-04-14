Kocaeli'de Gözaltına Alınan Tübitak Personelleri Adliye Sevk Edildi

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 TÜBİTAK personeli adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 5 TÜBİTAK personeli Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin örgüte destek oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı olan 'Bylock' programını kullandıkları öne sürüldü. - KOCAELİ