Kocaeli'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3'ü çocuk, 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ikamet eden bir aile ve yakınları, iddiaya göre topladıkları yabani at kestanesini tüketti.



Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinin başlaması üzerine Elif Günaydın, Fatma Seyitoğlu, Hülya Akgüney, Bengisu Akgüney, Buse Alçay (12), Bahar Alçay (3) ve İkna Alçay (3), yakınları tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.



Burada ilk müdahalesi yapılanlardan bazıları ildeki çeşitli hastanelere sevk edildi.



Hastane yetkililerinin besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.