Kocaeli'de Gelinlik Dükkanı Yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki gelinlik dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Rukiye Sarı'ya ait gelinlik dükkanında elektrik panosundan yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.