Kocaeli'de Fetö ve PKK Şüphelileri Adliyede

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla TÜBİTAK çalışanı 5 kişi ile PKK terör örgütüne elaman sağladığı iddia edilen 1 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bylock kulllandıkları iddiasıyla TÜBİTAK çalışanı 5 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ayrıca Gebze'de düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü PKK'ya elaman sağladığı iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı. FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi ile terör örgütüne elaman sağladığı iddia edilen 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



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