KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına 13 polis, 1 memur ve 1 avukat adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmeye devam ediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 13 polis, 1 memur ve 1 avukat bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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Kocaeli'de Fetö Şüphelisi 15 Kişi Adliyede
KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına 13 polis, 1 memur ve 1 avukat adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına 13 polis, 1 memur ve 1 avukat adliyeye sevk edildi.