Kocaeli'de Fetö Soruşturmasında 676 Kişi Tutuklandı

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bin 502 kişi gözaltına alınırken, 676 kişi tutuklandı.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kocaeli, Gebze, Körfez, Karamürsel, Gölcük ve Kandıra Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugüne kadar bin 502 kişi gözaltına alındı. 676 kişi tutuklanarak cezaevlerine konuldu. 624 kişi adli kontrolle, 179 kişi ise serbest bırakıldı. 23 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan 79 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Kocaeli'de tutuklananlar içerisinde en çok asker, polis, öğretmen, akademisyen ve TÜBİTAK çalışanları bulunuyor. - Kocaeli