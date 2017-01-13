Kocaeli'de Fetö Soruşturmasında 3 Esnaf Tutuklandı

Kocaeli FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında örgüte destek sağladıkları ve Bylock kullandığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 esnaf tutuklandı.



Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında örgüte destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla 3 esnaf gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilen 3 esnaf tutuklandı. - KOCAELİ