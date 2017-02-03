Kocaeli'de Fetö Soruşturmasında 15 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'de FETÖ soruşturmasında 15 kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına 13 polis, 1 memur ve 1 avukat adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de Fetö Soruşturmasında 15 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'de FETÖ soruşturmasında 15 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına 13 polis, 1 memur ve 1 avukat adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmeye devam ediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 13 polis, 1 memur ve 1 avukat bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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