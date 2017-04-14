Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında "Bylock" kullanıcılarının da bulunduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklanan zanlılardan birinin, eski TÜBİTAK çalışanı olduğu ve şüphelinin 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce işten çıkarıldığı öğrenildi.