Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce işten çıkan 4 eski TÜBİTAK çalışanı ile bu isimlerden sorumlu "abi" olduğu öğrenilen kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.