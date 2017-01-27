Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 31 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, aralarında şube müdürleri, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 31 zanlıyı gözaltına aldı.



FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddia edilen zanlılar, emniyete götürüldü.



Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.