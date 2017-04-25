Kocaeli'de Fetö/pdy Davasında Karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Mustafa Onur Yalçın'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, KHK ile kapatılan Özel Erkul Koleji'nde öğretmenlik yapan tutuklu sanık Yalçın ve avukatı katıldı.



Cumhuriyet savcısı, önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ederek, hükümle birlikte, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Esas hakkındaki savunması için söz verilen sanık Yalçın ise ByLock kullanmadığını ve herhangi birinin talimatı üzerine Bank Asya'ya para yatırmadığını iddia etti.



Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen ve hayatında hiç kod adı kullanmadığını öne süren Yalçın, beraatını istedi.



Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan sanık Yalçın'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Onur Yalçın'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.