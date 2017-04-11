Kocaeli'de Fetö/pdy Davası

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan, hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, daha önce ihraç edilen eski Kartepe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Güler'in yargılanmasına başlandı.



Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Güler ve avukatı Levent Sabancı katıldı.





Duruşmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütüne üye olduğu" suçlamaları yöneltilen sanık hakkındaki iddianame okundu.





Güler, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.



Milli ve manevi değerlere bağlı biri olduğunu, Kuzey Irak başta olmak üzere PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini anlatan Güler, "Ben FETÖ üyesi olsam daha rahat görevlerde bulunurdum. Masa başında görev alırdım. Terörle mücadelede birkaç kez yaralandım. FETÖ üyesi değilim aksine FETÖ beni kurban seçti. Örgüt, deşifre olduğu için ByLock'u kullanan kendi adamlarına ait IP adreslerini sistemden sildi. Benim gibi hiç alakası olmayan isimlerle doldurdu. Ben FETÖ mağduruyum." diye konuştu.



Eski Kartepe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Güler, FETÖ'nün sınav sorularını çalarak kendi adamlarına sınav kazandırdıklarını ancak kendisinin 5 kez girdiği kurmaylık sınavlarını kazanamadığını ifade ederek, "FETÖ üyesi olsam bu sınavı kazanırdım. Terör örgütü üyesi suçlamasını kabul etmiyorum. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum." dedi.



Sanık avukatı Sabancı ise ByLock raporunun hatalı olduğunu ve müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesini istedi.



Cumhuriyet Savcısının, evinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar çıktığını hatırlatması üzerine sanık, "Bunları kullanmış olabilirim. Hatırlamıyorum. Kardeşlerimin de olabilir." diye cevap verdi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve ilgili kurumlardan dijital materyallerin istenmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.