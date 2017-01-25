Kocaeli'de Fetö Operasyonunda 3 Tutuklama

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı.



Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında aralarında 5 asker, 2 öğretmen ve 1 imamın bulunduğu 8 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki işlemleri tamamlanan 2'si öğretmen ve 1 imam tutuklanırken, 5 asker ise serbest bırakıldı. - KOCAELİ