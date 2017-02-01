Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operayonlar kapsamında görevden ihraç edilen 11 polis memuru gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemleri tamamlanan 11 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ
Kocaeli'de Fetö Operasyonunda 11 Polis Memuru Adliye Sevk Edildi
Kocaeli’de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 polis memuru adliyeye sevk edildi.