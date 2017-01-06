Kocaeli'de Fetö Operasyonu: 5 Kişi Yeniden Adliyede

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonlarında serbest bırakılan 5 kişi yeniden gözaltına alınarak adliyeye çıkarıldı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan 5 kişi yeniden gözaltına alınıp Kocaeli Adliyesi'ne getirildi. 3'ü erkek 2'si kadın toplam 5 özel sektör çalışanı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne getirilirken şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları iddia ediliyor. - KOCAELİ