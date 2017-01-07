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Kocaeli'de Fetö Operasyonu: 5 Kişi Serbest Bırakıldı

Kocaeli'de Fetö Operasyonu: 5 Kişi Serbest Bırakıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan 2’si kadın 5 özel sektör çalışanı yeniden gözaltına alınıp Kocaeli Adliyesi’ne getirilmişti.

Kocaeli'de Fetö Operasyonu: 5 Kişi Serbest Bırakıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan 2'si kadın 5 özel sektör çalışanı yeniden gözaltına alınıp Kocaeli Adliyesi'ne getirilmişti.

Cumhuriyet Savcılığı'nda sorgulanan 5 kişi adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

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