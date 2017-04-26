Kocaeli'de Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında örgütte 'mahrem abi' olarak bilinen kişilerin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütte 'mahrem abi' olarak bilinen kişiler de olduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü soruşturma kapsamında operasyonlara devam ediyor. - İzmitkocaeli