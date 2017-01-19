Kocaeli'de Fetö'den 7 Kişi Adliyeye Getirildi

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında aralarında emniyet personeli ve yakınlarının bulunduğu 7 kişi Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.



Kocaeli'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Operasyonlar kapsamında FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında emniyet personeli ve yakınlarının bulunduğu toplam 7 kişi Kocaeli Adliyesi'ne getirilirken, şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları ileri sürüldü. - KOCAELİ