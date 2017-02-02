Kocaeli'de Fetö'den 3 Kişi Hakim Karşısına Çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 3 kişi hakim karşısına çıktı.



Komiser iken hukuk fakültesinden mezun olarak hakim adayı olarak görev yapan Mustafa Emrah U. ile Gölcük Adliyesinde katip olarak görev yapan Feyza Hilal T. ve İcra Müdürü Ertan D., Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıklar, verdikleri savunmada örgütün haberleşme programı Bylock'u kullanmadıklarını ifade ederek, suçsuz olduklarını iddia ettiler. Duruşmada ilk olarak söz alan hakim adayı Mustafa Emrah U., "Örgütün haberleşme programı Bylock'u hiç kullanmadım. Terör örgütü üyesi olduğuma dair hiçbir delil ileri sürülmedi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli bu tespiti yapan arkadaşı tanıyorum. Teknik bir bilgisi olmadığını düşünüyorum" dedi.



Sanık Feyza Hilal T. ise, "Suça istinat edilen cep telefonu hattı modem hattıdır. Bu hatta 10 kişi aynı anda bağlanabiliyordu. Ben bu hattın internetine herhangi bir şifre koymadım. Hayatımda hiç Bylock kullanmadım" dedi.



Gölcük Adliyesi'nde İcra Müdürü olarak görev yapan Ertan D, savunma yapmak için ek süre istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Mart tarihine erteledi. - KOCAELİ